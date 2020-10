Alaska wählt den dicksten Braunbären

Ernster Hintergrund

Der lustige "Fat Bear"-Wettstreit ist zugleich eine Aufklärungskampagne über das Ökosystem und den Lebensraum der rund 2.200 Braunbären im Katmai-Nationalpark im nördlichsten US-Staat. Über 80.000 Besucher lockt der Park jedes Jahr an, vor allem an die Wasserfälle des Brooks-River, wo Dutzende Braunbären von Juni bis Oktober Lachse fangen. Auch per Webcam kann man die Pelzriesen dabei beobachten, wie sie die fette Beute zielsicher schnappen.

Diese Region hat eines der größten Lachsvorkommen der Welt. Wegen ungewöhnlicher Hitze seien die Lachszüge im vorigen Sommer aber erst viel später gekommen, so Kraft. Die Braunbären hätten zwar genug Fressen gefunden, doch die Folgen des Klimawandels seien eine Sorge.