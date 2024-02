Sambaparade, Holzmasken, Heringswurf: So feiert die Welt Karneval

In Österreich hat der Fasching, der im heutigen Faschingsdienstag gipfelt, eine lange Tradition. In vielen anderen Ländern geht es schon in den Tagen davor bunt zu. Zum Beispiel in Deutschland, wo in Rottweil am Rosenmontag beim traditionellen "Narrensprung" geschnitzte Holzmasken getragen werden. Aber auch in Frankreich, wo am Sonntag das traditionelle Heringswerfen in Dünkirchen stattgefunden hat - oder im brasilianischen Rio de Janeiro, wo der Karneval mit heißen Rhythmen und viel nackter Haut bereits in der Vorwoche eröffnet wurde. Klicken Sie sich durch die Bildergalerie.