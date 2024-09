Wie die russische Nachrichtenagentur Tass berichtet, wurden alle Familienmitglieder wegen Verdauungsproblemen in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert, wo die Kinder innerhalb weniger Tage verstarben. Der Gesundheitszustand der Eltern sei ernst, jedoch stabil. Die Mutter sei mit dem fünften Kind schwanger, wie berichtet seien jedoch der Fötus und sie außer Lebensgefahr.

Wurde Familie vergiftet?

Laut der Staatsanwaltschaft haben die Eltern angegeben, die Pelmeni (russische Teigtaschen) und das Huhn in einem Geschäft gekauft zu haben, bevor sie zu Hause zubereitet wurden. Dies konnte jedoch laut Videoüberwachung des Geschäfts nicht bestätigt werden. Die Ermittlungen sind in diesem Fall noch am Laufen.