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USA

Tochter bleibt allein zurück: 5-köpfige Familie stirbt bei Wanderung

Eine junge Frau trauert um ihre Familie: Ihre Eltern und Brüder sind bei einem Wanderunfall in Utah ums Leben gekommen.
23.07.2026, 16:51

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Eine Person wandert in den Bergen.

In den USA ist eine fünfköpfige Familie bei einem Wanderausflug verstorben. Die Eltern und ihre drei Söhne wurden von einer Sturzflut, die durch die Canyons wütete, getötet. 

5-köpfige Familie tot

Wie The Salt Lake Tribune berichtet, brach die Familie am 17. Juli am Sunglow Campground in der Nähe von Bicknell, Utah, für ihren Tagesausflug an. Bei den Toten soll es sich um den Feuerwehrhauptmann Spencer Long, seine Ehefrau Katrina Long und die drei Söhne des Paares, Reid Vernon, Thayne Long und Gage Long, handeln. Laut Polizeiuntersuchungen war die Familie gegen 11:30 Uhr in den Canyons um zu wandern. 

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Tochter bleibt einzige Hinterbliebene

Danach kam es zu starken Regenfällen und einer Überschwemmung in der Umgebung. Diese hatte die Familie erwischt, alle Wanderer sind in der Flut verstorben. Am Freitag gegen 17:00 Uhr wurde zunächst die Leiche von einem der drei Söhne in einem Wasserlauf in der Nähe des Sunglow-Campingplatzes gefunden. Kurz darauf wurde die Polizei informiert. Die vier anderen Familienmitglieder wurden bis etwa 12:15 Uhr am Samstag tot aufgefunden.

Lydia Vernon, die Tochter und Schwester der Toten, bleibt als einziges Familienmitglied zurück. Sie war nicht beim Wanderausflug dabei.

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Leichen am Wochenende geborgen

Die Frau eines ehemaligen Arbeitskollegen von Spencer Long richtete ein GoFundMe-Spendenkonto ein, um die verbliebene Tochter finanziell zu unterstützen. Bisher wurden mehr als 289.000 US-Dollar (circa 254.244 Euro) gesammelt. 

„Spencer und Katrina waren liebevolle, hingebungsvolle Eltern, deren größte Freude ihre Familie war. Sie berührten das Leben so vieler Menschen mit ihrer Freundlichkeit, Großzügigkeit und unerschütterlichen Liebe“, schrieb Bree Nielson auf der Webseite. 

kurier.at, seta  | 

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