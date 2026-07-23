In den USA ist eine fünfköpfige Familie bei einem Wanderausflug verstorben. Die Eltern und ihre drei Söhne wurden von einer Sturzflut, die durch die Canyons wütete, getötet.

Wie The Salt Lake Tribune berichtet, brach die Familie am 17. Juli am Sunglow Campground in der Nähe von Bicknell, Utah, für ihren Tagesausflug an. Bei den Toten soll es sich um den Feuerwehrhauptmann Spencer Long, seine Ehefrau Katrina Long und die drei Söhne des Paares, Reid Vernon, Thayne Long und Gage Long, handeln. Laut Polizeiuntersuchungen war die Familie gegen 11:30 Uhr in den Canyons um zu wandern.

Tochter bleibt einzige Hinterbliebene

Danach kam es zu starken Regenfällen und einer Überschwemmung in der Umgebung. Diese hatte die Familie erwischt, alle Wanderer sind in der Flut verstorben. Am Freitag gegen 17:00 Uhr wurde zunächst die Leiche von einem der drei Söhne in einem Wasserlauf in der Nähe des Sunglow-Campingplatzes gefunden. Kurz darauf wurde die Polizei informiert. Die vier anderen Familienmitglieder wurden bis etwa 12:15 Uhr am Samstag tot aufgefunden.

Lydia Vernon, die Tochter und Schwester der Toten, bleibt als einziges Familienmitglied zurück. Sie war nicht beim Wanderausflug dabei.