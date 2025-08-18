Massenansturm: Halbnackte Selfie-Wanderer verärgern Hüttenwirte

Besonders in Südtirol ist der Ärger rund um die vielen Touristen groß, die in die Berge pilgern. Die Dolomiten zählen zu den am stärksten besuchten Gebirgsgruppen der Alpen, regelmäßig kommt es zu Rettungseinsätzen, bei denen Wanderer aus Gefahrensituationen geborgen werden müssen. Auch sei seit dem Social Distancing zu Covid-Zeiten die Berglust bei vielen Touristen geweckt worden, was seither zu starken Besucherzahlen beiträgt. Wie die italienische Zeitung Corriere della Sera berichtet, gebe es mittlerweile auch Unmut bei den Betreibern der Almen und Berghütten in diesem Gebiet. Die Wirte beklagen die fehlende Sensibilität der Wanderer, die unvorbereitet, schlecht ausgestattet und mit hohen Anforderungen an die spärliche Infrastruktur aufwarten würden.

Social Media als Problem Der Provinzdelegierte Damiano Carrara erklärt, dass auch Social Media ein großer Faktor für diese Entwicklung ist, da Personen Bergfotos auf Instagram sehen und sich nicht bewusst sind, wie schwierig die Wanderung zu diesem Ort tatsächlich ist. Gegenüber dem Medium äußerte sich auch der Wirt der Schutzhütte Rifugio Coca, den die Frechheit der Wanderer erstaunt. Diese hätten ihn um heiße Duschen gebeten sowie Schinken und Melone bestellen wollen. Dass die Hütte auf fast 2.000 Metern Seehöhe liegt, habe die Touristen nicht davon abgehalten unverhältnismäßige Anforderungen zu stellen.