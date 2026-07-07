Erfahrene Fallschirmspringerin: Frau (22) stirbt nach Skydiving-Unfall
Am Sonntag ist in England eine junge Frau bei einem Fallschirmsprung gestorben. Die 22-Jährige wurde in einem nahegelegenen Feld gefunden und noch am Unfallort für tot erklärt.
Unfallursache unklar
Laut eines Berichts der Polizei Nottinghamshire ereignete sich der Unfall gegen 12:13 Uhr in der Nähe des Langar Airfield in Nottingham. Detective Inspector Rachel Mayfield äußerte sich zu dem Unglück: „Dies war ein tragischer Vorfall, und wir arbeiten mit Partnern zusammen, um zu verstehen, was passiert ist. Während unsere Ermittlungen am Tatort fortgesetzt werden, sind unsere Gedanken bei der Familie der Frau und allen anderen, die von diesem Vorfall betroffen sind.“
Wie die genau das Opfer verstorben ist und ob der Fallschirm defekt war, ist bis dato unklar.
Unternehmen veröffentlicht Statement
Auch das Unternehmen Skydive Langar veröffentlichte ein Statement zu dem Unfall: „Wir sind zutiefst traurig, bestätigen zu müssen, dass heute ein tödlicher Vorfall in unserem Zentrum mit einer erfahrenen Fallschirmspringerin stattgefunden hat“, heißt es in einem Facebook-Posting vom 5. Juli.
„Das gesamte Team von Skydive Langar ist von diesem tragischen Verlust zutiefst erschüttert. Unsere unmittelbaren Gedanken, unser tiefstes Mitgefühl und unsere volle Unterstützung gelten der Familie, den Freunden der Fallschirmspringerin und allen in unserer eng verbundenen Gemeinschaft, die von diesem unglaublich schwierigen Ereignis betroffen sind.“
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