Am Sonntag ist in England eine junge Frau bei einem Fallschirmsprung gestorben. Die 22-Jährige wurde in einem nahegelegenen Feld gefunden und noch am Unfallort für tot erklärt.

Unfallursache unklar

Laut eines Berichts der Polizei Nottinghamshire ereignete sich der Unfall gegen 12:13 Uhr in der Nähe des Langar Airfield in Nottingham. Detective Inspector Rachel Mayfield äußerte sich zu dem Unglück: „Dies war ein tragischer Vorfall, und wir arbeiten mit Partnern zusammen, um zu verstehen, was passiert ist. Während unsere Ermittlungen am Tatort fortgesetzt werden, sind unsere Gedanken bei der Familie der Frau und allen anderen, die von diesem Vorfall betroffen sind.“

Wie die genau das Opfer verstorben ist und ob der Fallschirm defekt war, ist bis dato unklar.