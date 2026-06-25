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Kärnten

Fallschirmspringer aus 30 Metern in Kärnten abgestürzt

Der Steirer stürzte in Treffen am Ossiacher See ab und wurde ins Spital eingeliefert.
25.06.2026, 10:38

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Fallschirmspringer mit geöffnetem gelb-blauem Schirm vor wolkenlosem Himmel.

Ein 30-jähriger Fallschirmspringer aus dem Bezirk Leoben ist am Mittwochabend in Treffen am Ossiacher See (Bezirk Villach-Land) abgestürzt. 

Lebensgefährte attackierte Frau in Villach auf offener Straße

Laut Polizei dürfte er beim Landeanflug in etwa 30 Metern Höhe unerwartet Rückenwind erfasst haben, was zum Absturz führte. Das Rote Kreuz versorgte den Verletzten, er wurde ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.

Kärnten Villach
Agenturen  | 

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