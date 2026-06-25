Fallschirmspringer aus 30 Metern in Kärnten abgestürzt

Ein 30-jähriger Fallschirmspringer aus dem Bezirk Leoben ist am Mittwochabend in Treffen am Ossiacher See (Bezirk Villach-Land) abgestürzt.

Laut Polizei dürfte er beim Landeanflug in etwa 30 Metern Höhe unerwartet Rückenwind erfasst haben, was zum Absturz führte. Das Rote Kreuz versorgte den Verletzten, er wurde ins Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.