Lebensgefährte attackierte Frau in Villach auf offener Straße

Ein 38-Jähriger hat Dienstagfrüh in Villach seine 46-jährige Lebensgefährtin auf offener Straße aus einem Auto gezerrt und geschlagen. Mitarbeiter der Stadt gingen dazwischen und retteten die Frau vor den Attacken. Einer der Helfer wurde dabei verletzt. Der Verdächtige flüchtete zu Fuß, wurde aber von einem Polizisten, der sich in den Dienst stellte, festgehalten. Zusammen mit den anderen Helfern konnte der Mann fixiert und festgenommen werden.

Packte sie am Hals

Wie die Landespolizeidirektion Kärnten am Mittwoch mitteilte, hatten die Mitarbeiter der Stadt Villach das Paar gegen 7.45 Uhr in der Gaswerkstraße beobachtet. Als der Mann die Frau am Hals packte und schlug, eilten sie ihr zur Hilfe und zogen den laut Polizei äußerst aggressiven 38-Jährigen weg.

Die Flucht verhinderte dann der Beamte, der sich in den Dienst stellte. Er folgte dem Mann und hielt ihn fest. Dabei wurde der Polizist verletzt. Mit vereinten Kräften fixierten die Helfer den Verdächtigen am Boden, bis eine Polizeistreife eintraf. Die Frau wurde durch die Attacken ihres Lebensgefährten ebenfalls verletzt. Gegen ihn wurde ein Annäherungs- und Betretungsverbot ausgesprochen.