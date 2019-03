Fall Rebecca: Suche auch am dritten Tag ohne Ergebnis

Seit drei Tagen sucht die Berliner Polizei inzwischen in einem Wald in Brandenburg nach der vor knapp drei Wochen verschwundenen 15-jährigen Rebecca. Doch auch der Großeinsatz am Samstag blieb ohne Erfolg. Wie schon an den beiden Tagen zuvor hatte eine Hundertschaft Polizisten mit Leichensuchhunden und anderen Spürhunden den weitläufigen Wald südöstlich von Berlin durchkämmt.

Mit Einbruch der Dunkelheit endete die Aktion. Die Suche werde am Sonntag nicht weitergeführt, teilte das Lagezentrum der Polizei Berlin mit, ohne Einzelheiten zu nennen.

Mehr als 1.000 Hinweise

Unter den inzwischen mehr als 1.000 Hinweisen sei auch einer auf den Wald zwischen den kleinen Orten Kummersdorf und Wolzig in der Umgebung von Storkow - rund 50 Kilometer von Berlin - so die Polizei. Mehr Informationen gab sie dazu nicht. Möglicherweise sah dort jemand ein rotes Auto, wie es der Schwager von Rebecca fährt. Der Wald ist allerdings sehr groß und sollte Stück für Stück abgesucht werden.