Fall Rebecca: Ermittler suchen nach totgeglaubtem Mädchen

Der Fall der seit mehr als zwei Wochen verschwundenen Rebecca aus Berlin hält Deutschland in Atem. Die 15-Jährige war hatte sich am 18. Februar in der Früh bei ihrer Schwester und deren Lebensgefährten aufgehalten und war anschließend nicht in der Schule erschienen. Sie gilt seither als vermisst, die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Nachdem Anfang der Woche der Schwager bereits zum zweiten Mal festgenommen wurde, haben die Ermittler ihre Suche auf das Berlin umgebende Bundesland Brandenburg ausgeweitet. Die Mordkommission gehe mit Unterstützung einer Einsatzhundertschaft und eines Hubschraubers einem Hinweis bei Storkow südöstlich von Berlin nach, teilte die Berliner Polizei am Donnerstag mit.

Auto auf Überwachungskameras

Am Vortag hatten die Ermittler bekanntgegeben, das Auto von Rebeccas dringend verdächtigem Schwager sei durch eine Überwachungsanlage in Brandenburg erfasst worden - und zwar am Tag von Rebeccas Verschwinden sowie erneut am Tag danach. Die Ermittler baten die Bevölkerung um Hinweise zum Standort des Autos und zum Aufenthaltsort des 27-jährigen Schwagers an den fraglichen Tagen.