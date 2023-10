Fake Papst-Benedikt-Organist prellte in Rom reiche Pensionistin

Ein 51-jähriger Römer, der angab, Organist des verstorbenen Papstes Benedikt gewesen zu sein, hat eine reiche Pensionistin um fünf Millionen Euro geprellt. Der Mann muss sich in Rom wegen Betrugs vor Gericht verantworten, berichtete die römische Tageszeitung Il Messaggero am Mittwoch.

Der Mann hatte das Vertrauen der 82-Jährigen gewonnen, die er wöchentlich traf. Er überredete sie, ihr ganzes Vermögen in fiktive ausländische Fonds zu investieren.

Das Geld nutzte er für Investitionen in Rom, in der Toskana und in Umbrien. Der Organist und Musiklehrer hatte auch einen 80-Jährigen aus Perugia um 190.000 Euro geprellt. Eine weitere toskanische Hausfrau hatte ihm 100.000 Euro für Investitionen anvertraut, die der Angeklagte einsteckte.