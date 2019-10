Extinction Rebellion: Klimaschützer hat Flugzeugdach besetzt

Der Protest findet die ganze Woche über in mehreren Städten weltweit statt. Auch in Wien gab es bereits mehrere Besetzungen von Straßen. Anders als in Wien zeigten sich die Aktivisten in Berlin und London traditionsgemäß stand- beziehungsweise sitzhafter. Die britische Polizei hatte am Montagabend bereits hunderte Klima-Aktivisten in London festgenommen. Offizielle Angaben von Scotland Yard, wie viele Demonstranten sich wegen der laufenden Proteste in der britischen Hauptstadt aufhalten, gibt es nicht.

CDU-Zentrale besetzt

Hunderte Menschen verbrachten die Nacht auf Dienstag in Zelten und Schlafsäcken auf dem Potsdamer Platz sowie an der Siegessäule. Klimaaktivisten drangen am Montag laut Extinction Rebellion sogar in die Bundeszentrale der CDU in der Hauptstadt vor. Auf Twitter veröffentlichte die Gruppe ein Video, auf dem mehrere singende und tanzende Menschen im Eingangsbereich zu sehen waren.

Sowohl in Berlin als auch in London wurde zu weiteren Besetzungen aufgerufen. Insgesamt protestieren Aktivisten in 60 verschiedenen Städten.