Neue Blockaden angekündigt: Klima-Protestbewegung legt Straßen lahm

Die Extinction Rebellion will mit lautem und friedlichem Protest punkten, ihre Anhänger nehmen Anzeigen und hohe Geldstrafen in Kauf. „Leider haben wir gesehen, dass angemeldete Demonstrationen nicht viel bringen und die Politik diese Art von Protest übersieht. Daher haben wir uns für einen anderen Weg entschieden“, sagt ein Sprecher der Organisation.

Was genau die Aktivisten damit meinen, zeigten sie bei der Protestaktion am Montag. Kurzerhand wurde über Facebook aufgerufen, die Kreuzung Babenberger Straße-Getreidemarkt zu blockieren. An die 200 Menschen folgten. Die Polizei wies mehrmals daraufhin, dass sie die Versammlung auflösen wird. Ein harter Kern von zirka 40 Leuten blieb unter Applaus der Mitstreiter sitzen. Teilweise hatten sich die Aktivisten mit Superkleber an eine riesige Weltkarte aus Aluminium und an die Straße geklebt.