Ex-Sturbucks-Chef will Trump ablösen: „Mach es nicht, Howard!“

Sie reden über Howard Schultz. Der Mann, der in den 80er Jahren Italiens Kaffee-Kultur verfiel und daraus Ideen für mittlerweile 30.000 Starbucks-Läden weltweit filterte, ein Manager und Milliardär wie Donald Trump, aber mit Manieren und sozialer Ader, hat am Sonntagabend im Fernsehen angekündigt, was im Zwei-Parteien-System Amerika wie eine Überdosis Koffein wirkt: Er will voraussichtlich als „Zentrumskandidat“ ohne Parteibuch für den Job im Weißen Haus antreten.

Weil er Trump für „unqualifiziert“ hält. Weil Republikaner und Demokraten „täglich“ in „Rachepolitik“ verstrickt seien. Weil sie kommenden Generationen astronomisch hohe Staatsschulden hinterließen. Weil sie bei der Erfüllung ihrer „verfassungsmäßigen Verantwortung“ schlicht versagten.

Kaum war die Bewerbung des 65-Jährigen in der Welt, formierte sich bei den Demokraten ein Chor, dessen Melodie so geht: „Mach es nicht, Howard!“. Andernfalls könne Trump bereits den Sekt für 2020 kaltlegen.

Der Appell gründet auf der Annahme, dass ein „third party candidate“ in den USA keine Chance auf den Sieg hat. Aber den Vertretern der etablierten Parteien wichtige Stimmen abjagen kann.