Song Contest: Israel will "zu politischen" Songtext überarbeiten

So sollen sich laut Sender die Texter des erstplatzierten Liedes "October Rain" und jene des zweitplatzierten Songs "Dance Forever" in Verbindung setzen und die Texte unter Wahrung ihrer künstlerischen Freiheit neu schreiben.

"October Rain" wurde als "zu politisch" gedeutet

Kan werde nun unter den neuen vorgeschlagenen Texten "den Song auswählen, der dem Eurovisions-Kontrollkomitee" zur Zulassung zu dem Wettbewerb vorgelegt werde. Das ausgewählte Lied werde am kommenden Sonntag (10. März) bekannt gegeben.

Laut Kan hatte Israels Präsident Isaac Herzog "notwendige Anpassungen" gefordert, um die Teilnahme an der Veranstaltung sicherzustellen. Herzog habe betont, dass Israel "gerade in einer Zeit" seine Stimme "laut und deutlich in jedem Weltforum erheben" müsse, "in der diejenigen, die uns hassen, versuchen, den Staat Israel zu unterdrücken und zu boykottieren", hieß es in der Kan-Erklärung.

Der aktuelle Text von "October Rain" (auf Deutsch: "Oktoberregen") hätte aus Sicht der EBU-Regeln als "zu politisch" gedeutet und daher disqualifiziert werden können. Laut israelischen Medienberichten bezieht sich das größtenteils auf Englisch und mit einigen hebräischen Worten gesungene Lied auf die Opfer des Hamas-Angriffs auf Israel vom 7. Oktober.