Ermittlungen nach Unfalltod von französichem Milliardär Dassault

Der Tod des konservativen Politikers und Milliardärs Olivier Dassault löste in Frankreich parteiübergreifend Bestürzung aus. Der 69-Jähre war am Sonntag wie auch der Pilot bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen.

Die Justiz ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung. Wie die Luftsicherheitsbehörde BEA mitteilte, verunglückte der Hubschrauber des Herstellers Airbus am Sonntag in Touques in der Normandie beim Start von einem Privatgelände. Und das bei sonnigem Wetter und schwachem Wind.

Der 69-jährige Dassault war Enkel des Flugzeugkonstrukteurs und Konzerngründers Marcel Dassault. Das Vermögen der Familie Dassault wird auf mehr als 20 Milliarden Euro geschätzt. Die Familie zählt damit zu den reichsten Familien der Welt.