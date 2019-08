Erfolg für Ibiza-Detektiv: Gericht verhängt Maulkorb gegen "Die Zeit"

Was vom Gericht nicht beanstandet wurde und Die Zeit daher weiterhin schreiben darf, ist die Passage, wonach die Beteiligten - gemeint sind Julian H. und der Rechtsanwalt Ramin M. und andere - im Verdacht stünden, sich bei der Herstellung des Videos strafbar gemacht und die Abhör- und Videogeräte missbraucht zu haben. Über Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachtes dürfe demnach grundsätzlich berichtet werden, äußerte der Vorsitzende Richter während des Prozesses als "vorläufige Meinung".

Nicht rechtskräftig

Die schriftliche Begründung des - noch nicht rechtskräftigen - Urteils liegt noch nicht vor. Der Anwalt der Zeit, Jörg Nabert, sagte der APA, er habe seinen Mandaten empfohlen, in Berufung zu gehen. "Das Urteil des Landgerichts Berlin empfinden wir als unzumutbare Einschränkung der Pressefreiheit."

Das selbe Gericht hatte bereits im Mai einer Onlineplattform untersagt, Fotos von Julian H. zu veröffentlichen. Aus Sicht des Gerichts ist es unerheblich, ob der Detektiv am Zustandekommen des Ibiza-Videos beteiligt war oder nicht. Denn selbst wenn er beteiligt gewesen wäre, so wäre seine Mitwirkung "unter Berücksichtigung des Quellenschutzes von dem Grundrecht der freien Meinungsäußerung gedeckt, da das Filmmaterial von höchstem öffentlichen Interesse ist", hieß es in dem damaligen Urteil.