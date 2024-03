Erdrutsch auf Bali: Zwei Touristen tot

Die 47-jährige Frau stammte demnach aus Australien, lebte aber in den USA. Die Nationalität ihres männlichen Begleiters war nach Behördenangaben zunächst unklar. Die Leichen der Opfer wurden in ein Krankenhaus in der Provinzhauptstadt Denpasar gebracht. Nach Angaben des Beamten hatten die Regenmassen zur Bewässerung genutzte Kanäle oberhalb der Villa beschädigt und so den Erdrutsch ausgelöst.