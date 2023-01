Niederösterreicher im Meer vor Ferieninsel Bali vermisst

Ein Niederösterreicher wird seit dem Versuch, auf der Ferieninsel Bali einen Touristen zu retten, vermisst. Der dramatische Vorfall ereignete sich am Mittwoch auf der zu Bali gehörenden kleinen Insel Nusa Penida, wie die Kronenzeitung (online) berichtete. Ein Urlauber war am Strand von meterhohen Wellen ins Meer gerissen worden. Vier Männer stürzten sich daraufhin in den Ozean. Zwei von ihnen - der Niederösterreicher und ein Deutscher - sind seither verschollen.

Beide Helfer sollen von der Strömung erfasst und immer weiter aufs offene Meer hinausgezogen worden sein. Eine Suchaktion nach den Vermissten läuft.

Jener Urlauber, der die vier Helfer ins Wasser springen ließ, konnte indes gerettet werden.

Außenamt ist eingeschaltet

Das Außenministerium bestätigte laut Krone den Vorfall. „Wir stehen mit den lokalen Behörden über unsere Botschaft in Jakarta und das Österreich auf Bali vertretende Honorarkonsulat in Kontakt“, so Außenamtssprecherin Gabriele Juen.