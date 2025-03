Saftiger Preis: 18 Euro für eine Erdbeere

Dass alles teurer wird, steht für die Konsumenten schon längst fest, jedoch sind in manchen Fällen die Preise schlicht absurd – so wie der Preis für eine einzelne Erdbeere, die 18 Euro kosten soll.

Im US-Bundesstaat Kalifornien steht der Edel-Supermarkt Erewhon (rückwärts geschrieben "nowhere") derzeit unter Beschuss. Hier kann man unter anderem Hailey Biebers "Strawberry Glaze Skin Smoothie" für rund 20 Euro kaufen. Die Supermarktkette ist mit zehn Standorten in den exklusivsten Gegenden von Los Angeles vertreten und richtet sich damit gezielt an superreiche Kunden. Nicht selten trifft man dort auf Stars wie Angelina Jolie, Miley Cyrus oder Mitglieder des Kardashian-Clans.