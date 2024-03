Aufregung in Spanien: Erdbeeren mit Hepatitis A aus Marokko importiert

Die Früchte wurden an mehreren Grenzübergängen in Spanien entdeckt.

Mit Hepatitis A kontaminierte Erdbeeren aus Marokko sorgen dieser Tage in Spanien für Aufregung. Das Europäische Schnellwarnsystem für Lebens- und Futtermittel (RASFF) hat am Montag eine entsprechende Warnung herausgegeben und stuft das Risiko als "hoch" ein, da der zulässige Höchstwert überschritten wurde.

Verbot für Import marokkanischer Erdbeeren gefordert

Die Organisation hat zudem einen Brief an Landwirtschaftsminister Luis Planas geschickt, in dem sie ihn bittet, "die marokkanische Regierung dringend um Aufklärung zu bitten". Ein Europaabgeordneter der rechten Partei Vox forderte indes die Europäische Kommission auf, gar ein komplettes Importverbot für Erdbeeren aus Marokko zu verhängen.