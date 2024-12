Tsunami-Alarm für fünf Millionen Menschen vor der Küste Kaliforniens

Vor der Küste des US-Bundesstaats Kalifornien hat sich am Donnerstag ein schweres Erdbeben ereignet, das eine Tsunami-Warnung ausgelöst hat. Wie die US-Behörden mitteilten, erreichte das Beben eine Stärke von 7 und ereignete sich in zehn Kilometern Tiefe im Pazifik, rund hundert Kilometer von dem Küstenort Ferndale entfernt. Die Tsunami-Warnung betraf einen großen Teil der Pazifikküste nördlich von San Francisco.

Aufgrund der vorliegenden Daten seien "gefährliche Tsunamis im Umkreis von 300 Kilometern" rund um das Zentrum des Bebens möglich, teilte das Warnzentrum des Nationalen Wetterdienstes in Honolulu auf Hawaii mit. Bisher seien keine Gebiete von Riesenwellen betroffen. Dennoch solle sich jeder, der sich in Küstennähe aufhalte, der Gefahr bewusst sein.

Der Zoo von San Francisco teilte mit, dass die Gäste evakuiert und die Tiere in Sicherheit gebracht würden, ließ er auf der Plattform X wissen.

Der "San Francisco Chronicle" berichtete, die Menschen in Nordkalifornien hätten Warnungen auf ihren Smartphones erhalten. Darin seien sie aufgefordert worden, sofort höheres Gelände aufzusuchen. "Eine Reihe von starken Wellen und starken Strömungen kann die Küsten in Ihrer Nähe treffen", hieß es dem Bericht zufolge in der Warnmeldung. "Sie sind in Gefahr. Entfernen Sie sich von den Küstengewässern."

An der US-Westküste treffen mehrere tektonische Platten aufeinander, so dass Beben keine Seltenheit sind. Beim Northridge-Erdbeben in der Region Los Angeles wurden 1994 etwa 60 Menschen getötet und tausende verletzt. Beim Erdbeben von San Francisco im Jahr 1906 kamen mehr als 3000 Menschen ums Leben.