In der Region des "Supervulkans" bei Neapel bebte die Erde erneut

Die Region um die süditalienische Stadt Neapel, die am 20. Mai von den heftigsten Erdbeben seit 40 Jahren erschüttert worden war, kommt nicht zur Ruhe. Im Gebiet des Vulkankessels Campi Flegrei (Phlegräische Felder) ereignete sich Freitagabend ein Beben der Stärke 3,7. Es war in vielen Stadtteilen sowie in mehreren anderen Städten der Region deutlich zu spüren und löste erneut Angst in der Bevölkerung aus, berichtete das italienische Vulkanologie-Institut INGV.