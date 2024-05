Stärkstes Beben seit 40 Jahren: Tausende verbringen Nacht auf der Straße

Und wieder wurden die Bewohner der Campi Flegrei , dem Vulkangebiet bei Neapel , aus dem Feierabend gerissen. Die Erde bebte einmal mehr - diesmal aber besonders heftig: Mit einer Stärke von 4.4 Grad der Richter Skala handelte es sich um das stärkste Erdbeben seit 40 Jahren in dieser Gegend, wie die Experten des Instituts für Geologie und Vulkanologie (INGV) mitteilten.

Den heftigsten Schub gab es um 20.10 Uhr, doch begonnen hatte das Erdbeben schon um 19.51 Uhr, und zwar mit einer Stärke von 3.5, die sich Schub für Schub steigerte. Wie immer war das am stärksten betroffene Gebiet jenes um die Küstengemeinde Pozzuoli und die keine vier Kilometer entfernt liegende Solfatara, aus der die heißen Dämpfe des Vulkans schießen.

"Supervulkan" als Gefahr für eine halbe Million Menschen

Denkt man an Neapel, so denkt man an den Vesuv. Doch es gibt auch die Phlegräischen Felder, die wegen ihres Ausmaßes von 150 Quadratkilometer und ihrer lebhaften magmatischen Aktivität einen von den Experten genannten Supervulkan bilden. Dass er das letzte Mal 1538 ausgebrochen ist, macht ihn nicht weniger gefährlich. Trotzdem leben auf diesem Gebiet fast eine halbe Million Menschen.

Man hat sich dort an das Tanzen mit dem Vulkan gewöhnt. Und wenn es nicht zu heftig wird, nimmt man die Gefahr auch mit einem Hauch Fatalismus zur Kenntnis, so in der Art: "Ist Leben nicht überall gefährlich?" Sobald sich aber das als normal empfundene Zittern - im Fachjargon spricht man von bradyseismischen Bewegungen - zu einem Erdbeben steigert, packt die Bewohner verständlicherweise doch die Angst.