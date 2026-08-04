Erdbeben der Stärke 4,3 trifft die Toskana

Ein Erdbeben der Stärke 4,3 hat am Dienstagvormittag den Norden der Toskana erschüttert. Nach Angaben des italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) lag das Epizentrum rund sieben Kilometer westlich von Pisa in einer Tiefe von acht Kilometern. Die Erschütterung war gegen 10.15 Uhr in den Provinzen Pisa, Lucca und Massa-Carrara sowie bis nach Florenz zu spüren. Zahlreiche Menschen verließen vorsorglich Gebäude und gingen auf die Straße.

Hunderte Notrufe

Nach Angaben des Präsidenten der Toskana, Eugenio Giani, gingen Hunderte Notrufe bei der regionalen Notrufnummer 112 ein. Verletzte oder Schäden wurden zunächst nicht gemeldet. In einigen Orten liefen vorsorgliche Evakuierungen. Die Einsatzkräfte und das regionale Katastrophenschutzsystem überprüften die Lage.

Erst am Freitagabend hatte ein Erdbeben der Stärke 4,7 die Phlegräischen Felder bei Neapel einmal mehr erschüttert. Dabei wurden 26 Menschen verletzt, rund 300 Personen mussten vorübergehend ihre Häuser verlassen.