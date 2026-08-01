Erdbeben der Stärke 4,7 nahe Neapel: Häuser evakuiert und 20 Verletzte

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Nach dem stärksten Erdbeben im Raum der Phlegräischen Felder nahe Neapel seit rund 40 Jahren ist die Zahl der Verletzten auf 21 gestiegen. Zwei davon wurden schwer verletzt, 22 Familien mussten ihre Wohnungen verlassen. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verfolgt nach Angaben ihres Büros die Entwicklung der Lage; eine nationale Kriseneinheit berät. Das Beben der Stärke 4,7 hatte sich am Freitag um 19.46 Uhr ereignet. Das Epizentrum lag im Gebiet der vulkanisch hochaktiven Phlegräischen Felder westlich von Neapel. Seither registrierten die Messstationen rund 60 weitere Erdstöße, die meisten davon von geringer Stärke. Die stärkste Nachbebenserie erreichte nach Angaben des Italienischen Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) eine Magnitude von 3,1. Die Beben waren am frühen Samstagmorgen erneut deutlich in Pozzuoli, Bacoli und mehreren Stadtteilen Neapels zu spüren.

Schwerste Schäden wurden in der Hafenstadt Pozzuoli gemeldet Die schwersten Schäden wurden aus der Hafenstadt Pozzuoli gemeldet. Dort stürzte ein Teil einer Hauswand ein. Große Tuffsteinblöcke fielen auf parkende Autos und beschädigten mehrere Fahrzeuge. Videoaufnahmen des Vorfalls wurden in den Sozialen Medien verbreitet. Einsatzkräfte kontrollierten zahlreiche Gebäude auf mögliche Schäden, während viele Bewohner die Nacht aus Sorge vor weiteren Erdstößen im Freien verbrachten. Die Behörden verteilten Trinkwasser und Hilfsgüter. Die meisten Verletzten wurden im Krankenhaus von Pozzuoli behandelt. Bis auf die beiden Schwerverletzten erlitten alle anderen leichtere Verletzungen. Die Hafenbehörde sperrte den Kai des Hafens von Pozzuoli wegen Sicherheitsbedenken. Der Fähr- und Schnellbootverkehr zu den Inseln Ischia und Procida wurde eingestellt. Auch der Bahnverkehr rund um Neapel wurde vorübergehend unterbrochen, darunter die Hochgeschwindigkeitsstrecken. Nach nächtlichen Sicherheitskontrollen wurde der Zugverkehr wieder aufgenommen. Es kam jedoch zu Verspätungen von mehr als sechs Stunden. Zudem blieb die Bahnlinie Circumflegrea wegen eines eingestürzten Mauerteils vorerst gesperrt.