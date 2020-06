Erdbeben in Mexiko: Sechs Tote und Dutzende Verletzte

Immer wieder schwere Erdbeben

Staatschef Andres Manuel Lopez Obrador erklärte, insgesamt gebe es keine größeren Schäden. Es sei keine wesentliche Infrastruktur wie Häfen, Flughäfen oder Wasserkraftwerke beschädigt worden.

Mexiko hat derzeit auch schwer mit der Corona-Pandemie zu kämpfen. Am Dienstag wurde ein Rekordanstieg der Neuinfektionen um 6.288 Fälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Insgesamt wurden damit in Mexiko rund 191.400 Ansteckungsfälle gezählt. Die offizielle Zahl der Todesopfer lag bei 23.377. Nach Brasilien ist Mexiko das am stärksten von der Pandemie betroffene Land in Lateinamerika.

Zuletzt hatte sich im September 2017 ein schweres Erdbeben in Mexiko ereignet. Damals kamen 370 Menschen ums Leben, die meisten davon in Mexiko-Stadt.