Erdbeben in Kroatien: Weitere Nachbeben in betroffenen Gebieten

Lage in Petrinja

In der stark betroffenen Gegend um Petrinja hoffte man, dass alle möglichen Verschütteten nun geborgen sind. Laut dem Leiter der Kroatischen Bergrettung (HGSS), Josip Granic, wurden am Mittwoch zum zweiten Mal die rund 80 betroffenen Dörfer geprüft, doch keine weiteren Personen wurden in den Trümmern gefunden, betonte er im Radio. An Hilfsgütern benötigt man nun vor allem Heizkörper, Baumaterial und Planen, sagte Granic. Laut lokalen Behörden werden auch Stromaggregate benötigt, da in vielen Teilen die Stromversorgung noch nicht hergestellt werden konnte. In Petrinja ist zudem die Wasserversorgung ausgefallen.

In Slowenien wurde unterdessen das Atomkraftwerk Krsko, das infolge des starken Bebens am Dienstag präventiv abgeschaltet wurde, wieder hochgefahren. Die Wiederinbetriebnahme verlief reibungslos, die Anlage arbeite jedoch mit halber Leistung, hieß es von den Betreibern des AKW am Donnerstagmorgen gegenüber der slowenischen Nachrichtenagentur STA. Im Laufe des Tages soll das AKW dann wieder mit voller Kraft in Betrieb sein.

Das Beben am Dienstag hatte die Stärke 6,4 und verwüstete die Kleinstädte Sisak, Petrinja und Glina sowie dazwischen liegenden Dörfer. Sieben Menschen waren ums Leben gekommen, 26 weitere hatten Verletzungen erlitten. In der Region südöstlich von Zagreb bebt die Erde seit Montag. Ohne die heutigen Nachbeben waren 66 Erdstöße innerhalb von 58 Stunden verzeichnet worden.