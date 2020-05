Erdbeben bei Live-Interview: Neuseelands Premier bleibt cool

Sie ist jung, sie ist tough. Das bewies die 39-jährigen Regierungschefin Neuseelands, Jacinda Ardern, am Montag einmal mehr. Während eines Live-Interviews per Videoschaltung mit dem Frühstücksfernsehen bebte die Erde in Neuseelands Hauptstadt Wellington. Doch die Regierungschefin blieb auch während des kurzen Erdbebens cool und setzte einfach das Gespräch fort.