Wegen Corona-Krise: Neuseeland erwägt Vier-Tage-Woche

Die heimische Rechtsberatungsfirma Perpetual Guardian mit mehr als 200 Mitarbeitern hatte weltweit Aufsehen erregt, als sie 2018 die Vier-Tage-Woche bei sich einführte. Dieses Modell könne eine Lösung sein, um Neuseelands Wirtschaft nach der Coronapandemie bei der Erholung zu helfen, wurde Firmengründer Andrew Barnes am Mittwoch von Medien zitiert. Der Wechsel zur Vier-Tage-Woche habe seine Mitarbeiter glücklicher und produktiver gemacht und ihre mentale wie körperliche Gesundheit verbessert, schilderte der Geschäftsmann.

Hilfe für den Tourismus

Dies sei zwar letztlich eine Sache zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten, hatte Premierministerin Ardern am Vortag in ihrem Video erklärt. Doch wolle sie die Arbeitgeber ermuntern, darüber nachzudenken, ob dies in ihrer Firma möglich wäre, da dies mit Sicherheit der Tourismuswirtschaft im ganzen Land helfen würde.

Neuseelands Tourismusbranche ist schwer von der Krise getroffen worden. Die Grenzen des Landes sind weiterhin geschlossen, während viele Neuseeländer ihren Gürtel enger schnallen.

Die Regierung will die Wirtschaft des Landes mit Milliarden-Investitionen ankurbeln und Arbeitsplätze schaffen. Sie verabschiedete zu diesem Zweck kürzlich ihren "Rebuilding Together" genannten Haushalt im Volumen von 50 Milliarden Neuseeland-Dollar (rund 28 Mrd. Euro). Der Fokus liege auf Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen und Ausbildung, hieß es.