Erdbeben an Grenze zwischen Kroatien und Slowenien

Ein Erdbeben der Stärke 4,4 auf der Richterskala wurde Samstagabend aus der Grenzregion zwischen Kroatien und Slowenien gemeldet. Auch in der italienischen Region Friaul Julisch Venetien waren die Erdstöße deutlich zu spüren.

Das Epizentrum lag acht Kilometer östlich von Jelsane in Slowenien, teilte die Zivilschutzbehörde von Friaul Julisch Venetien mit. Das Gebiet liegt etwa 43 Kilometer von der italienischen Grenze in San Dorligo della Valle in der Provinz Triest entfernt.