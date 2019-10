Entsetzen in Texas: Polizist erschoss schwarze Frau in Wohnung

Der weiße Polizist Aaron Dean wurde am Montag in der texanischen Stadt Fort Worth des Mordes beschuldigt, wie die Behörden mitteilten. In den USA flammt damit erneut die Debatte über weiße Polizeigewalt gegen Schwarze auf. Erst im August hatten in Texas einen schwarzen Mann an einem Seil abgeführt, die Bilder erinnerten an die dunkelsten Zeiten der USA.