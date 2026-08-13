Mehrere Verletzte nach Entgleisung von Zug im Südosten Englands

Nahe der englischen Stadt Lewes in der Grafschaft East Sussex ist Donnerstagnachmittag ersten Erkenntnissen zufolge ein Zug entgleist. 150 Menschen seien während des Unfalls an Bord gewesen, teilte der für die Südostküste zuständige Rettungsdienst auf Facebook mit. Zwei Menschen seien ernsthaft verletzt worden, neun weitere weniger ernsthaft. Mehrere Patienten seien in Krankenhäuser gebracht worden. Die Unfallursache war Donnerstagabend noch unklar.

Zuvor hatte die British Transport Police in einem X-Beitrag mitgeteilt, dass sich Beamte der für den Verkehr zuständigen Polizeibehörde gemeinsam mit Rettungskräften und der Feuerwehr am Unfallort im Südosten Englands befinden. Den Angaben nach soll es kurz vor 16.00 Uhr Ortszeit zu dem Vorfall gekommen sein. Die örtlichen Rettungsdienste riefen die Bevölkerung dazu auf, die Gegend rund um den Ort des Vorfalls zu meiden.