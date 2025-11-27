Zugunglück in China: Elf Personen getötet

Bei einem Zusammenprall mit einem Instandhaltungszug ums Leben gekommen. Zwei weitere Menschen wurden bei der Kollision in der Provinz Yunnan verletzt, wie chinesische Staatsmedien berichteten. Der Zug erfasste die Menschen am Morgen (Ortszeit) in einer Kurve nahe dem Bahnhof Luoyangzhen in der Provinzhauptstadt Kunming.

Nach dem Rettungseinsatz lief der Bahnverkehr schnell wieder im Normalbetrieb. Mithilfe des Zugs sollte Erdbebenausrüstung an der Strecke geprüft werden. Yunnan liegt am Fuß des Himalaya-Gebirges und wird immer wieder von stärkeren Erdstößen getroffen.