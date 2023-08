Entführungen von Kindern und Frauen in Haiti haben stark zugenommen

In Haiti hat es laut UNICEF einen "alarmierenden Anstieg" der Entführungen von Frauen und Kindern gegeben. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres seien fast 300 davon registriert worden - in etwa so viele wie im gesamten vergangenen Jahr und fast dreimal so viele wie 2021, teilte das UNO-Kinderhilfswerk am Montag mit.

In den meisten Fällen entführten bewaffnete Gruppen Kinder und Frauen zu finanziellen oder taktischen Zwecken, hieß es. "Die Opfer, denen es gelingt, nach Hause zurückzukehren, haben mit tiefen physischen und psychischen Narben zu kämpfen, möglicherweise über viele Jahre hinweg", beklagte UNICEF.