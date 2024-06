Engpass bei afghanischem Opium: Warnung vor gefährlichen Alternativen

Weil die Opium-Produktion in Afghanistan eingebrochen ist, blicken UNO-Drogenfachleute besorgt auf neue, gefährliche Alternativprodukte. Das UNO-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in Wien warnte am Mittwoch besonders vor dem synthetischen Heroin-Ersatz Nitazen, der bereits in mehreren europäischen Ländern zu Todesfällen geführt hat. Der Anbau von Schlafmohn, aus dem der Heroin-Rohstoff Opium gewonnen wird, wurde 2022 in Afghanistan von den Taliban verboten.