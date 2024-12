Pensionist getötet: 12-Jährige in England wegen Totschlags angeklagt

Ein zwölfjähriges Mädchen in England ist nach dem gewaltsamen Tod eines Pensionisten wegen Totschlags angeklagt worden. Der Vorfall, der sich Anfang September in einem Park in der mittelenglischen Stadt Leicester abgespielt hatte, erregte große Aufmerksamkeit in Großbritannien. Fünf Minderjährige wurden damals festgenommen. Ein 15-Jähriger wurde wegen Mordes angeklagt. Er soll noch in dieser Woche vor Gericht erscheinen.