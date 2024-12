Kinder als Straftäter: Raubüberfälle in Wien aufgeklärt

Kriminalisten haben fünf erst Elf- bis Zwölfjährige ausgeforscht, die in der Nacht auf den 19. Oktober in der Lassallestraße in Wien-Leopoldstadt mehrere Jugendliche mit einem Messer bedroht und beraubt haben. Den Opfern wurden damals diverse Wertgegenstände abgenommen, verletzt wurde niemand, berichtete die Polizei am Montag.

Die strafunmündigen syrischen, afghanischen und österreichischen Staatsbürger wurden ihren Eltern übergeben. Vier Mittäter sind noch unbekannt.