Engel-Ball statt Grusel-Party

Die katholische Kirche reibt sich derzeit an dem aus den USA importierten Geisterkommerz, der Donnerstagabend auch in Polen gefeiert wird – wie schon seit einigen Jahren. Dies stört den Klerus vor allem deswegen, da Allerheiligen am 1. November als einer der wichtigsten Feiertage des Landes gilt. Die Friedhöfe sind bereits am 31. Oktober abends voller Menschen, die ihrer Angehörigen gedenken. Dazu flackern unzählige Kerzen auf den Gräbern. Viele Polen kommen aus dem Ausland angereist, andere legen an dem verlängerten Wochenende mehrere hundert Kilometer zurück, um alle Verwandten auf den Friedhöfen des Landes zu beehren.