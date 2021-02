Endstation Bahnhof Zoo: "Es kann jeden treffen"

Konsumiert wird so ziemlich überall, Drogen sind einfacher verfügbar und billiger, erklärt Streetworker Schaffranek. Ein Gramm kostete zu seiner Zeit 250 bis 280 DM, das würde heute ungefähr 250 Euro entsprechen. Jetzt gäbe es das Gramm schon für 40 bis 50 Euro. Noch günstiger sind Amphetamine, die man im privaten Bereich für zehn, in den Clubs für 15 bis 20 Euro bekommt. "Das sind Summen, die sind meilenweit von dem entfernt, was wir vor 30 Jahren hatten." Was sich ebenfalls verändert hat: Es werden mehr Medikamente konsumiert. Ein Großteil der Jugendlichen nimmt heute sehr früh Psychopharmaka und hat mit Depressionen zu kämpfen. Er führt dies auf einen gesellschaftlichen Anspruch zurück, wo es gilt, sich anzupassen und Leistung zu bringen.

Warum jemand schließlich abhängig wird, müsse man sich im Einzelfall ansehen. An die Menschen heranzukommen ist heute schwieriger als früher, musste er feststellen. Die Szene ist nicht mehr an einem Ort, sondern mobiler und vor allem in den Linien U6, U7 und U8 unterwegs. Dort findet das Dealen und Connecten statt. Was Juri Schaffranek in all den Jahren für sich gelernt hat: Mit Ohnmacht umzugehen, was in unserem Gesellschaftssystem besonders schwierig ist. "Ich kann die Menschen nicht aus ihrem Leid herausholen, sie gesund oder clean machen. Das müssen sie selber schaffen. Es wird oft vergessen, dass es die Menschen sind, die entscheiden, ob sie eine Therapie machen wollen oder nicht. Ich kann nur versuchen, ihnen Angebote zu machen, sie zu unterstützen in ihrer jeweiligen Situation."

Wem gehört die Stadt?

Neben Wohn- und Obdachlosen, die teils Suchtprobleme haben, arbeitet sein Verein auch mit Jugendgruppen, die in der Stadt keinen Platz mehr finden und dann laut auf sich aufmerksam machen. In Berlin ist das immer öfter der Fall, findet er. Die Stadt gentrifiziert sich weiter – auch um den Görlitzer Park. Ganze Häuser werden aufgekauft, saniert und teuer weiter vermietet. "Wer sich hier eine Wohnung holt, hat oft den Anspruch, dass es so schön sein soll, wie im Schwabenländle. Aber das ist hier nun mal ein urbaner Raum", sagt Schaffranek und schaut auf die Altbauhäuser rundherum. Die Frage, wem gehört die Stadt, berühre ihn in seiner Arbeit sehr. An diesem Tag fährt die Polizei oft durch den Park. Die Bezirksverwaltung will "durchzugreifen". Die Folge: Die Dealer stehen in den Wohn- und Nebenstraßen, was zu Beschwerden führt.

"Wir können das Problem nicht lösen, nur verdrängen", sagt Polizist Detlef Schilde auf der Bahnhofswache. Oft sind es dann Orte, wo es vorher nicht so war – "ob das so klug ist?" Die Szene vom Zoo hat sich in den vergangenen Jahren in den Tiergarten verlagert, der Strich findet vor allem im Netz statt. Was geblieben ist, sind die Obdachlosen. Darunter nicht nur mehr Menschen aus Osteuropa, sondern Senioren, die zu wenig zum Leben haben. Sie alle stehen an der benachbarten Mission für Essen an, beobachtet Schilde. Aber nicht nur das. Er hat oft zugehört und weiß: "Es kann jeden treffen, darüber sind sich viele in der Stadt nicht klar." Am Bahnhof Zoo zeigt sich das wie an keinem anderen Ort.