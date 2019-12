Elf Afghanen in Kühl-Lkw bei Passau aufgegriffen

Unweit der Grenze zu Österreich hat die deutsche Polizei am Samstag in Passau einen Kühllaster gestoppt, in dessen Auflieger elf Afghanen geschleppt worden sind. Laut einer Aussendung klagten die Menschen bei ihrem Aufgriff bereits über ernsthafte Atemprobleme und Kopfschmerzen.

Alarm geschlagen hatte der unwissende Fahrer des Lkw. Er vernahm aus dem Auflieger Klopfgeräusche und bat daraufhin bei einer Raststation um Hilfe. Eine Streife der Bundespolizei Passau öffnete kurz danach den mit einer Plombe gesicherten Auflieger und fand die Afghanen.