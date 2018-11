El Salvador: Frau gebärt Baby - und kommt ins Gefängnis

In El Salvador ist Abtreibung unter jeglichen Umständen streng verboten. Die britische Tageszeitung The Guardian berichtet nun über den Fall der 20-Jährigen Imelda Cortez, die erst das Kind ihres Vergewaltigers gebar und nun wegen versuchten Mordes vor Gericht steht.

Im Frühling des vergangenen Jahres fand ihre Mutter Imelda Cortez unter furchtbaren Schmerzen und starken Blutungen. Cortez wurde ins Krankenhaus gebracht, wo der Notfallsarzt eine Abtreibung vermutete und die Polizei rief.

Obwohl das Kind gesund zur Welt kam, wurde Cortez nach einem einwöchigen Krankenhausaufenthalt verhaftet. Sie bestritt, eine Abtreibung versucht zu haben und gab gegenüber der Polizei an, von ihrer Schwangerschaft nichts gewusst zu haben. Seit April 2017 befindet sie sich in Haft, am Montag beginnt ihr Prozess.