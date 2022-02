Eisbären erobern verlassene Wetterstation in der Arktis

Laut Eisbärenexperten Anatoly Kochnevpolar sind die Bären von Natur aus neugierige Tiere und wurden seit jeher gejagt, dementsprechend sei es natürlich, dass sie Schutz und Verstecke suchen.

Wetterstation aus Sowjetzeiten

Dennoch sei es ungewöhnlich, dass Eisbären in so einer großen Gruppe auf der Insel anzutreffen sind. Etwa alle neun Jahre bliebe das schwimmende Eis an der Küste der Insel liegen, die Eisbären legten dann einen Zwischenstopp auf Kolyuchin ein und verweilten eine Zeit lang in der Wetterstation.

Die verlassene Wetterstation stammt noch aus Zeiten der Sowjetunion und wurde 1992 geschlossen. Die Häuser wurden niemals abgetragen und verfallen seitdem. Jetzt haben sich die Eisbären "ihr" Land zurückerobert.