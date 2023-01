Eisbär tötete zwei Menschen in Alaska

Ein Eisbär hat im Westen Alaskas zwei Menschen angegriffen und getötet. Das Tier sei ersten Berichten zufolge zunächst mehreren Menschen im Ort Wales nachgejagt und habe dann eine Frau und einen Jugendlichen tödlich verletzt, hieß es am Dienstag von der Polizei. Ein Anwohner habe den Bär schließlich erschossen. Weitere Details waren nicht bekannt. Behördenvertreter wollten in das Gebiet an der Westküste Alaskas reisen, "sobald die Wetterbedingungen dies zulassen", hieß es.

Nach Angaben der Zeitung "Anchorage Daily News" kommen solche Angriffe in dem nördlichen US-Bundesstaat äußert selten vor. 1990 habe ein Eisbär einen Mann im Ort Point Lay etwa 500 Kilometer nördlich von Wales getötet. 1993 sei ein Tier durch ein Fenster in eine Airforce-Radarstation eingebrochen und habe einen 55-Jährigen schwer verletzt. Aufgrund des schmelzenden Meereises im Zuge des Klimawandels hielten sich die Tiere zunehmend auf dem Festland auf, wodurch Begegnungen mit Menschen wahrscheinlicher würden.

Was, wenn er angreift

Kommt es zu dem unwahrscheinlichen Fall eines Angriffs durch einen Eisbären, gilt es Folgendes zu beachten: Falls Sie der Bär bemerkt hat, sich aber noch nicht nähert, sollten Sie sich langsam und leise seitlich von ihm wegbewegen. Kommt er auf Sie zu, wird es brenzlig. Zunächst gilt es, ihn mit lauten Geräuschen und Fuchteln mit den Armen zu verscheuchen. Hilft das nichts, bleibt nur noch der Griff zur Signalrakete oder Waffe (falls vorhanden). Denn Eisbären führen im Gegensatz zu anderen Bären keine Warnangriffe durch.