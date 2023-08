Ein Toter bei Brand in Wohnheim für Menschen mit Behinderung in Parma

Bei einem Brand in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderungen in der norditalienischen Stadt Parma sind ein Bewohner getötet und elf weitere Menschen durch Rauchvergiftungen verletzt worden. "Elf Menschen wurden ins Krankenhaus eingeliefert, und einer verlor leider sein Leben", teilte der Bürgermeister von Parma, Michele Guerra, am Montag im Onlinenetzwerk Facebook mit.

