Nach dem Brand in einer Ferienunterkunft im Elsass sind neun Menschen tot aufgefunden worden. Das schrieb die französische Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch unter Verweis auf die Feuerwehr auf Twitter (X). Zuvor waren in Wintzenheim bei Colmar zehn Menschen mit Behinderung und ein Betreuer vermisst worden. Zum Schicksal der zwei verbleibenden Vermissten gab es vorerst keine Informationen.

Mehrere französische Medien berichteten am Mittag unter Berufung auf Polizeikreise oder ohne Quellennennung, es seien neun Leichen gefunden worden. Die Behörden bestätigten dies zunächst nicht.

➤ Mehr lesen: Fritteuse fing Feuer: 33 Urlauber wegen Großbrand evakuiert