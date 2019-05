Ein Name für die MonArchie

Anders als seine Cousine und Cousins, die Prinzessin bzw. Prinz von Cambridge genannt werden, bleibt Archie titellos. Zwar stünde ihm „Earl of Dumbarton“ zu, seine Eltern entschieden sich aber für Mountbatten-Windsor, wohl um ihm ein möglichst privates Leben zu ermöglichen. Der offizielle Familienname für Nachkommen der Queen und des Duke of Edinburgh existiert seit 1960: Nach seiner Hochzeit mit Elizabeth bestand Prinz Philip darauf, die anglisierte Form seines Familiennamens (Battenberg) vor den Namen des Herrscherhauses (Windsor) zu stellen, damit seine Kinder so heißen wie er. Statt mit „His Royal Highness“ wird Little Archie mit „Master“ angesprochen, teilte der Palast mit, eine vornehme Anrede für Buben der englischen Oberschicht.

Mögliche Inspirationsquellen

Seither rätseln Royal-Fans im Netz, wer bzw. was die Eltern inspiriert haben könnte. Ist es Archie Leach, Hauptfigur im Komödienklassiker „Ein Fisch namens Wanda“? Eine Huldigung der Monarchie? Der rothaarige Namensgeber der „Archie Comics“? Oder doch der gleichnamige Meteorit, der 1932 über dem US-Bundesstaat Missouri nieder ging?

Unwahrscheinlich, selbst für ein modernes Paar. Schon eher steckt dahinter eine Hommage an Lady Di, deren Urahn Archibald Campbell im 17. Jahrhundert ein bedeutender Führer der Protestanten war.

Und was sagt die Queen, Elizabeth Alexandra Mary? Mode-Namen ihrer Nachkommenschaft können sie nicht mehr erschüttern, man denke an ihre Enkelin Zara oder die beiden Urenkelinnen Isla und Savannah. Überhaupt beweisen die Royals in der Causa Namen Flexibilität: Harry heißt eigentlich Henry, Meghans erster Vorname ist Rachel. Archie ist also keinesfalls in Stein gemeißelt.