Ehemann zeltet im Garten, weil ihm seine Kinder auf die Nerven gehen

Der 38-jährige Gymnasiallehrer Stuart Hamilton und seine Frau Chloe (33) aus der englischen Stadt Cambridge durchleben aktuell eine herausfordernde Phase. Die Geburt ihres zweiten Kindes und der Alltag mit dem zweijährigen Sohn Fabian bringen die Eltern an ihre Grenzen. Um etwas Ruhe zu finden, beschließt Stuart eines Nachts, von nun an regelmäßig in einem Zelt im Garten zu schlafen - zur Überraschung von Familie und Nachbarn.