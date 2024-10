Ecuadors Energiekrise spitzt sich zu: Stromausfälle von 14 Stunden pro Tag

Die extreme Trockenheit und sinkende Pegelstände der Flüsse verschärfen die Energiekrise in Ecuador immer mehr. Am Wochenende werde der Strom in dem südamerikanischen Land weiter rationiert und 14 Stunden pro Tag abgestellt, kündigte Energieministerin Inés Manzano an. Bislang dauerten die geplanten Stromausfälle acht Stunden am Tag.