Durch den Corona-Lockdown: 58 Prozent weniger Emissionen in Europa

Durch Homeoffice und Ausgangssperren sind die CO-2-Ausstöße von privaten Haushalten allerdings um 29 Prozent gestiegen.

Allerdings zeigen die unterschiedlichen Maßnahmen in den verschiedenen Ländern auch unterschiedliche Auswirkungen. Die geringsten Senkungen der Emissionswerte hat man in Schweden und Malta gemessen - wenig überraschend, da diese beiden Staaten beschlossen, die Wirtschaft im Gegensatz zu vielen anderen EU-Staaten nicht herunterzufahren.

Am besten kann sich die Natur in jenen europäischen Ländern erholen, die am härtesten von dem Virus getroffen sind: Italien, Spanien und Frankreich. Auch in China - so der Zeitungsbericht über die Studie - hätten die Beschränkungen dazu geführt, die Luftqualität zu verbessern.

Die Zahlen werden nach dem Ende des Lockdowns - das noch nicht absehbar ist - nicht sofort an ihre bisherigen Werte herankommen, sagt Charlotte de Lorgeril von Sia gegenüber der Financial Times. Manche Sektoren würden schneller wieder hochgefahren als andere.